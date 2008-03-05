Ющенко открыл в Казахстане Год Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня открыл Год Украины в Казахстане.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной церемонии открытия Года Украины в Казахстане, В.ЮЩЕНКО от имени украинского народа заверил в дружбе с казахским народом, а Президенту Республики Казахстан Нурсултану НАЗАРБАЕВУ высказал благодарность «за братское чувство к нашей стране и за поддержку глубокого и очень важного для нас диалога».

В.ЮЩЕНКО отметил высокий уровень развития отношений, которые, по его мнению, открывают многообещающие перспективы.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Год Украины в Казахстане откроет новые возможности для сотрудничества.

«Сегодняшняя Украина - это демократическая страна с высокими темпами экономического роста и большими перспективами для бизнеса», - сказал Президент Украины.

В свою очередь Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ поздравил с открытием Года Украины в Казахстане, подчеркнув, что этим открывается новая глава многовековой дружбы между украинским и казахским народом. Он выразил надежду, что это событие поможет казахам больше узнать о братском народе, его великой и богатой культуре и истории.

Н.НАЗАРБАЕВ вспомнил о своих годах, проведенных в Украине, а также об общих страницах истории двух народов. Президент Казахстана отметил, что две страны соединяет не только прошлое, но и будущее.