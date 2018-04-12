Помпео пообещал поддержать поставки оборонительного вооружения Украине в должности госсекретаря США

Об этом Помпео сказал во время слушаний по утверждению его кандидатуры на должность государственного секретаря, которые состоялись в комитете Сената США по иностранным делам.

Директор Центрального разведывательного управления, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает предоставление Украине оборонительного летального вооружения и прилагать усилия относительно непризнания аннексии Крыма.

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Об этом Помпео сказал во время слушаний по утверждению его кандидатуры на должность государственного секретаря, которые состоялись в комитете Сената США по иностранным делам.

В частности, сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил Помпео, поддерживает ли он предоставление Украине оборонительного летального вооружения для защиты.

"Сенатор, я поддерживаю", - сказал Помпео.

Также Портман спросил, обязуется ли Помпео никогда не признавать аннексию Крыма.

"Да, сенатор, я буду бороться за то, чтобы этого не произошло. У нас есть решение президента, и, очевидно, что это будет неприемлемым", - заявил Помпео.

Кроме того, Помпео утвердительно ответил на вопрос сенатора, согласен ли он с тем, что санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, должны оставаться в силе до выполнения РФ Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, президент США решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп пояснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, ядерного соглашения с Ираном.

Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.