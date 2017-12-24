Полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 ОТГ

Национальная полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 объединенной территориальной громаде (ОТГ), пока в полицию поступило 23 сообщения о нарушениях.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«С начала избирательного процесса в Национальную полицию поступило 23 сообщения, в которых по 10 фактам возбуждены уголовные производства - в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них - по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 158 (Фальсификация избирательных документов)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на случай осложнения оперативной обстановки в ходе волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений.

Согласно сообщению, выборы проходят на 391 участковой избирательной комиссии в 17 областях Украины. Голосование началось в 8.00.

Как сообщал УНИАН, в состав ОТГ, в которых сегодня проходят первые выборы, вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230). По предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей. Голосование продлится до 20.00.