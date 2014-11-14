Климкин хочет, чтобы Украина стала 21-й страной в саммите G-20
18:36, 14 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября в австралийском городе Брисбен.
REUTERS
Об этом Климкин сказал во время интервью в Twitter.
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«Украина должна стать на этом саммите 21-й. От нас зависит стабильность и выполнение правил в этом мире. Надеюсь, это поймут все», - написал Климкин.
.@ukrpravda_news Украина должна стать на этом саммите 21-ю.Від нас зависит стабільн. и виконан.правил в этом мире. Сподів.це поймут все
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014
Ранее Павел Климкин заявил, что обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко свою кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства в новом правительстве.
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