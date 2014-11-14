Климкин хочет, чтобы Украина стала 21-й страной в саммите G-20

Об этом Климкин сказал во время интервью в Twitter.

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«Украина должна стать на этом саммите 21-й. От нас зависит стабильность и выполнение правил в этом мире. Надеюсь, это поймут все», - написал Климкин.

.@ukrpravda_news Украина должна стать на этом саммите 21-ю.Від нас зависит стабільн. и виконан.правил в этом мире. Сподів.це поймут все - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014

Ранее Павел Климкин заявил, что обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко свою кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства в новом правительстве.