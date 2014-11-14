Климкин хочет, чтобы Украина стала 21-й страной в саммите G-20

18:36, 14 ноября 2014
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября в австралийском городе Брисбен.

REUTERS

Об этом Климкин сказал во время интервью в Twitter.

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«Украина должна стать на этом саммите 21-й. От нас зависит стабильность и выполнение правил в этом мире. Надеюсь, это поймут все», - написал Климкин.

Ранее Павел Климкин заявил, что обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко свою кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства в новом правительстве.

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