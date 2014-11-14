Климкин в ближайшее время не собирается в Москву

Об этом он сообщил во время первого Twitt-интервью в истории украинской дипломатии.

Читайте такжеЗавтра Климкин впервые в истории украинской дипломатии даст интервью в TwitterНа вопрос, собирается ли министр в ближайшее время посетить Москву для переговоров, Климкин ответил: «Пока не собираюсь. Кстати, и не приглашали :)».