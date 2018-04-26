Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах (видео)

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп не стесняются публично демонстрировать свою дружбу.

Мужская дружба президентов Франции и США крепнет не по дням, а по часам. Их многочисленные объятия, прикосновения и поцелуи не могли остаться незамеченными для публики.

Читайте такжеНежности ни к чему: Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась (видео)

А что по этому поводу думает украинский политик Олег Ляшко, смотрите в нашем видео.