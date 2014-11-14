ЦИК зарегистрировала первых 7 депутатов новой Рады

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, сегодня на заседании под председательством Михаила Охендовского, комиссия зарегистрировала трех депутатов от партии "Блок Петра Порошенко", а именно: Виктора Пинзеника – № 17 в списке, Геннадия Ткачука – № 42, Сергея Тригубенко – № 46, и четырех от партии "Народный фронт", а именно: Дениса Дзензерского – № 24, Сергея Фаермарка – № 29, Виталия Корчика – № 67, Геннадия Кривошею – № 69.

Также ЦИК рассмотрела повторно поданную жалобу кандидата в народные депутаты в округе № 59 Александра Домбровского, субъектом обжалования в которой была определена окружная избирательная комиссия. В жалобе субъект обращения просил, в частности признать невозможность достоверного установления итогов голосования и результатов внеочередных выборов народных депутатов в округе № 59 в связи с многочисленными, по его мнению, нарушениями избирательного закона, а также необходимость проведения повторных выборов в этом округе.

Читайте такжеВ новой Раде будет наибольшее количество женщин-депутатов за все годы независимости – исследованиеИзучив жалобу и прилагающиеся к ней материалы, Центральная избирательная комиссия оставила ее без рассмотрения по существу, поскольку не является субъектом рассмотрения этой жалобы.