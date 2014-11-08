Члены окружкома №59 привезли в ЦИК оригиналы протоколов о результатах голосования

Как передает корреспондент УНИАН, члены окружкома находятся в помещении ЦИК.

На сегодняшнем заседании Центризбиркома состоится прием протоколов с ”мокрыми” печатями из этого округа.

Читайте такжеЦИК обработала 100% протоколов: побеждает партия Яценюка

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов в одномандатном избирательном округе №59. Самовыдвиженец, городской голова Курахово Донецкой области Сергей Сажко лидирует с 30,49% или 9 тыс. 235 голосов избирателей. На втором месте – самовыдвиженец Валентин Манько, за которого проголосовали 20,97% или 6 тыс. 352 избирателя.