Назван самый богатый нардеп Украины

Составители рейтинга учитывали сумму денежных сбережений в банках, наличными, предоставленным займам и криптовалюте.

Самым богатым народным депутатом стал Александр Урбанский от БПП — он задекларировал 2,48 млрд грн.

Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа, передает "Новое время".

Читайте такжеУ Порошенко не захотели назвать точную стоимость отдыха президента на Мальдивах

Журналисты составили рейтинг самых богатых народных депутатов. Учитывалась сумма денежных сбережений в банках, наличными, предоставленным займам и криптовалюте.

Так, лидером стал Александр Урбанский со своими 2,48 млрд грн. Лишь немного уступил ему Дмитрий Голубов (также фракция БПП). У него - 2,07 млрд грн. Далее идет Игорь Котвицкий ("Народный фронт") - с 0,77 млрд грн. Далее Виталий Хомутынник ("Видродження") - 0,55 млрд грн. И замыкает пятерку Вячеслав Богуслаев (фракция "Воля народу") - 0,52 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, депутат-"император" из Одессы задекларировал криптовалюту на 3,5 миллиарда гривень. Согласно декларации, депутат также владеет автомобилями Hundai Grandeur 2013 года и Toyota Land Cruiser 1999 года, а собственного жилья у него нет.