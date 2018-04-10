Депутат-"император" из Одессы задекларировал криптовалюту на 3,5 миллиарда гривень

Согласно декларации, депутат также владеет автомобилями Hundai Grandeur 2013 года и Toyota Land Cruiser 1999 года, а собственного жилья у него нет.

Депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин задекларировал криптовалюту на 3,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация указана в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно декларации, у депутата есть криптовалюта (биткойн, 7711 единиц), стоимость которых по состоянию на 1 августа 2017 года составила более 57 млн грн. При текущем курсе биткойна (около 7 тыс. долл.) – на сегодня это 3,5 млрд грн.

Согласно декларации, депутат владеет автомобилями Hundai Grandeur 2013 года и Toyota Land Cruiser 1999 года, а собственного жилья у него нет.

Депутат является владельцем двух компаний - «Палпатин финанс групп» и «АМБ «Палпатин». В прошлом году он заработал всего 42,6 тыс. грн, получил 116 тыс. грн материальной помощи и 300 тыс. грн займа.

В горсовете Палпатин входит во фракцию городского головы Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

В декларации он указал членство в благотворительной организации «Благотворительный фонд Дмитрия Голубова «Манна небесная». (Д. Голубов - депутат Верховной Рады, «БПП»).

На выборах в Верховную Раду в 2014 году Палпатин баллотировался под именем Император Викторович. Он также известен как Дарт Сидиус, герой вселенной «Звездных войн».