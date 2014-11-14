Порошенко: Армия способна и готова защитить границы Украины

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он заявил на совещании с руководителями силовых ведомств.

"Если события начнут разворачиваться вопреки мирному плану, то украинские Вооруженные Силы сегодня готовы и способны дать отпор", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина всегда отстаивала позицию мирного урегулирования ситуации на Донбассе и приложила максимум усилий для того, чтобы не допустить эскалации. "Мы видим решение вопроса отдельных районов Донецкой и Луганской областей исключительно политическим, мирным путем. Но силы и средства для того, чтобы защитить государство, у нас на сегодняшний день есть. Порох надо держать сухим", - отметил глава государства.

Читайте такжеПорошенко: В мире сейчас нет более опасного места, чем ДонбассПо словам Порошенко, для обеспечения потребностей военных отечественная экономика работает сейчас по принципу "все для фронта, все для победы". За последний период, отметил он, были приложены значительные усилия для укрепления и дооснащения военных в зоне АТО, была поставлена новая техника, которая позволит обеспечить эффективную и надежную защиту Украины.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко на совещании с силовиками заверил в отсутствии оснований для паники.