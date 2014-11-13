СМИ: Порошенко подал Яценюку свои предложения по должностям в новом Кабмине

Об этом сообщают источники INSIDER. По словам собеседника издания, предложения переданы в среду вечером.

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Президент готов делегировать в правительство на должность первого вице-премьера Виталия Ковальчука, на должность еще одного вице-премьера - Николая Томенко.

Несмотря на возражения "Народного фронта", Петр Порошенко хочет видеть на посту главы МВД своего человека. Среди кандидатур - Виктор Балога и военный прокурор Анатолий Матиос.

На главу Минюста предлагают юриста администрации президента Алексея Филатова, а на министра финансов Виктора Пинзеника, Министерство здравоохранения - Ольгу Богомолец или Олега Мусия. В то же время в "Народном фронте" против кандидатур Ольги Богомолец и Олега Мусия.

Сегодня команда Арсения Яценюка предлагала президентской половину постов в правительстве, но положительных ответов не получала. "Президент хочет контролировать регуляторные и антикоррупционные ведомства", - сказал накануне один из представителей команды президента.

Министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака президент пока что менять не будет.

Наибольшие споры продолжаются за пост главы МВД. "Народный фронт" хочет сохранить ее за Арсеном Аваковым. Ранее в окружении президента не исключали, что на эту должность переведут генпрокурора Виталия Ярему, а вместо него назначат Виктора Шокина.

Со своей стороны, "Народный фронт" хочет сохранить пост Арсена Авакова как главы МВД и Минюст для Павла Петренко.

Пост главы Минфина Арсений Яценюк тоже хочет оставить за собой. Но Александр Шлапак вряд ли останется в Минфине из-за давления. Кандидатуру Андрея Пышного не рассматривают.

Возглавить Минэкономики "Народный фронт" может предложить заместителю главы администрации президента Дмитрию Шимкиву.

О озвученную в прессе кандидатуру Оксаны Билозир на Минкульт вопрос вообще не поднимали. Как и о Министерство спорта.

Все озвученное - предварительный обмен предложениями.

По словам представителей "Народного фронта" и Блока Петра Порошенко в рабочей группе по созданию коалиции, Радикальная партия, "Самопомощь" и "Батькивщина" на должности глав министерств пока не претендовали.