Тимошенко: если Россия хочет продавать газ в Украине - нет проблем

Руководители НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в телефонном режиме проводят переговоры по урегулированию ситуации с поставками газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета Министров.

«В ближайшее время будет создана переговорная группа, которая в дальнейшем урегулирует все проблемы с поставкой природного газа», - сказала она.

По словам премьера, сегодня было принято постановление, которое «не допустит, чтобы были реализованы попытки того, чтобы Украина приняла значительную часть газа по цене 314 долл. за одну тысячу кубометров».

Как уточнила Ю.ТИМОШЕНКО, постановление касается того, чтобы «при отсутствии любых соглашений и контрактов проводить расчеты за природный газ и не накапливать задолженности».

Премьер-министр в очередной раз подчеркнула, что позиция украинского правительства заключается в том, чтобы «не допустить никаких посредников» на газовом рынке страны.

По ее мнению, создание новых СП также не нужно, поскольку это приведет к новым злоупотреблениям и коррупции.

Все возможности у НАК «Нафтогаз», добавила премьер, для работы без посредников есть.

«Если российская сторона хочет какую-то часть газа реализовывать украинским потребителям - нет никаких проблем. Если российская сторона определит таких поставщиков, они получат лицензии и смогут нормально реализовывать газ», - заявила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что «газ будет поставляться по графику как потребителям Украины, так и европейским».

Как сообщал УНИАН, 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствия договоров для поставок в 2008 году. Вечером 4 марта "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ вечером 4 марта заявил, что если украинская сторона не вернется за стол переговоров завтра, то "Газпром" не исключает еще одного сокращения поставок газа в Украину.

Сегодня, 5 марта, Кабинет Министров Украины решил передать с 1 марта исключительные полномочия по реализации импортного природного газа НАК «Нафтогаз Украины». Так, с 1 марта весь газ среднеазиатского и центрально-азиатского происхождения реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» при условии 100%-ных расчетов потребителями за поставленный им газ.

Напомним, 1 марта на пресс-конференции в Кабинете министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина с 1 марта прекращает таможенное оформление поставок газа по контрактам «УкрГаз-Энерго».