Будущий госсекретарь США пообещал "настоящие действия" для сдерживания России

Майк Помпео заявил, что США должны давать отпор России за ее вторжениее на территорию Украины.

Директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, которого президент Соединенных Штатов выдвинул на должность государственного секретаря, заявляет, что США должны помогать Украине в связи с вторжением на ее территорию Российской Федерации.

Об этом Помпео сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам об утверждении его кандидатуры на пост госсекретаря.

Он отметил, что администрация Дональда Трампа осуществляет серьезные меры в отношении России.

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"Если меня утвердят в должности государственного секретаря США, я могу заверить вас - эта администрация продолжит, как это было на протяжении последних 15 месяцев, осуществлять настоящие действия, чтобы давать отпор, чтобы вернуться к отношениям сдерживания относительно России", - подчеркнул Помпео.

При этом, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио спросил у него, согласен ли он с утверждением, что в связи с вторжением России в Украину США обязаны помогать Киеву.

"Да, сенатор", - ответил Помпео.

Как сообщал УНИАН, президент США решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, относительно ядерного соглашения в отношении Ирана.

Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.