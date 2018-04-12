Будущий госсекретарь США пообещал "настоящие действия" для сдерживания России
Директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, которого президент Соединенных Штатов выдвинул на должность государственного секретаря, заявляет, что США должны помогать Украине в связи с вторжением на ее территорию Российской Федерации.
Об этом Помпео сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам об утверждении его кандидатуры на пост госсекретаря.
Он отметил, что администрация Дональда Трампа осуществляет серьезные меры в отношении России.
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"Если меня утвердят в должности государственного секретаря США, я могу заверить вас - эта администрация продолжит, как это было на протяжении последних 15 месяцев, осуществлять настоящие действия, чтобы давать отпор, чтобы вернуться к отношениям сдерживания относительно России", - подчеркнул Помпео.
При этом, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио спросил у него, согласен ли он с утверждением, что в связи с вторжением России в Украину США обязаны помогать Киеву.
"Да, сенатор", - ответил Помпео.
Как сообщал УНИАН, президент США решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.
Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, относительно ядерного соглашения в отношении Ирана.
Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.