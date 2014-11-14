В батальоне "Киев-1" создается штурмовая спецрота «Тень» (фото, видео)
10:25, 14 ноября 2014Политика
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В спецбатальоне «Киев-1» создается штурмовая спецрота «Тень». Об этом во время открытия тренировочной базы заявил координатор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.
По словам Дейдея, «из состава батальона отберут 30 лучших бойцов, которые войдут в спецроту «Тень». Она будет штурмовой и будет привлекаться лишь в экстренных ситуациях и случаях».
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В состав роты войдут бойцы, которые принимали участие в АТО, а «новобранцев будет очень мало, только те, кто себя лучшим образом проявит».
Командир батальона «Киев-1» Виталий Сатаренко отметил, что первый курс подготовки длится 10 дней, а следующий этап обучения начнется через месяц-полтора. Он сказал: «После того, как большинство бойцов батальона пройдут плановый курс обучения, мы начнем углублено изучать те или иные задачи».
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