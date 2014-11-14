Луценко заявил, что коалиционное соглашение могут подписать уже в пятницу
01:12, 14 ноября 2014Политика
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Советник президента Украины Юрий Луценко выразил убеждение, что в пятницу, 14 ноября, может быть подписано коалиционное соглашение
Завтра могут подписать коалиционное соглашение - Луценко
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук
"Коалиционное соглашение имеет все шансы завтра быть парафировано пятью парламентскими демократическими партиями. Особая благодарность - представителям "Самопомочи", которые взяли на себя роль модератора и гасили страсти политических ветеранов. Если завтра все будет так же конструктивно - документ будет обнародован для общественного обсуждения", - написал Юрий Луценко.
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Напомним, вице-премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проект коалиционного соглашения вышел на финишную прямую
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