Луценко заявил, что коалиционное соглашение могут подписать уже в пятницу

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук

"Коалиционное соглашение имеет все шансы завтра быть парафировано пятью парламентскими демократическими партиями. Особая благодарность - представителям "Самопомочи", которые взяли на себя роль модератора и гасили страсти политических ветеранов. Если завтра все будет так же конструктивно - документ будет обнародован для общественного обсуждения", - написал Юрий Луценко.

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Напомним, вице-премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проект коалиционного соглашения вышел на финишную прямую