Яценюк: дальше пошла игра на нервах

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК категорически против роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он является противником роспуска не только потому, что возглавляет ВР, но и по той причине, что «это не изменит политической конструкции в украинском парламенте». Он заметил: «мы снова будем забавляться в два, или три голоса».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что по непонятным для него причинам сегодня были сорваны переговоры по урегулированию ситуации в парламенте. «Я не скажу, что все средства и методы окончательно исчерпаны, но большинство этих средств и методов уже остались в прошлом», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что среди использованных методов - и заседание круглого стола, и наработка документов по разблокированию ситуации, и согласование текста постановления, и проекта текста протокола взаимопонимания. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «к большому сожалению, украинский парламент был, есть и остается, что мне лично досадно, инструментом политической борьбы, которая не в стенах парламента, а политической борьбы, которая находится извне».

А.ЯЦЕНЮК считает, что именно это стало причиной того, что не найдено компромиссное решение. На вопрос журналистов, что будет дальше, А.ЯЦЕНЮК ответил, «дальше пошла игра на нервах – у кого нервы крепче». При этом он добавил, что никогда не будет выступать за роспуск парламента. По мнению А.ЯЦЕНЮКА, дальше будет ожидание: «кто предпримет первый шаг». Он также подчеркнул, что всегда готов предпринять такой шаг. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «как писарь всех руководителей фракций» ежедневно раздает им альтернативные и новые проекты постановлений. По его словам, сегодня парламент не может работать «из-за пустяков той или иной фракции». А.ЯЦЕНЮК при этом подчеркнул: «мы снова отступили на несколько шагов назад от нахождения понимания в украинском парламенте».