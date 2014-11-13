За сутки боевики 24 раза обстреляли украинские позиции

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Боевики продолжают вести артиллерийский и минометный огонь по позициям украинских военнослужащих и населенным пунктам, которые находятся под украинским контролем.

“По состоянию на 17.30 боевики 24 раза нарушили условия перемирия. Бандиты не хотят, чтобы в освобожденных от оккупантов городах и селах царили мир и спокойствие”, - говорится в сообщении.

Также пресс-центр АТО сообщает, что в течение дня террористы неоднократно обстреливали украинские блокпосты в районе Красногоровки, вели огонь по жилым кварталам этого города, а также по позициям сил АТО в Углегорске.

Читайте такжеБоевики из засады обстреляли колонну сил АТО, ранены 5 бойцов – штабКроме того, боевики снова вели огонь по силам АТО на Дебальцевском плацдарме. Взрывы от минометных и артиллерийских разрывов были слышны вблизи населенных пунктов Никишино, Миус, Чернухино и Золотое.

Напряженной ситуация остается на трассе Бахмутка, где находятся 31-й, 37-й и другие блокпосты и опорные пункты, которые обеспечивают оборону участка линии разграничения сторон. Там в течение дня бандиты неоднократно вели огонь по украинским подразделениям из систем залпового огня «Град» и минометов.