Яценюк получил от регионалов чрезвычайно негативный сигнал

Выход Партии регионов из Национального конституционного совета означает, что принять Конституцию Украины в стенах Верховной Рады уже невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что «это чрезвычайно негативный сигнал», который свидетельствует о дальнейшем обострении и дестабилизации ситуации.

«Выход сегодня фракции Партии регионов из Национального конституционного совета означает только одно, что формально юридически принять Конституцию в стенах парламента уже не представляется возможным», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, участие ключевых парламентских партий в Конституционном совете, который возглавляет Президент Украины, было свидетельством того, что изменения в Конституцию могли быть приняты не только 300-ми голосами, но 400 и больше количеством голосов.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов прекратила свое участие в работе Национального конституционного совета при Президенте Украины.

Как заявил член фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ, это связано с тем, что рабочая группа, которая была создана в составе этого Конституционного совета, начала пересмотр всего текста Конституции Украины.

«В связи с этим Партия регионов в дальнейшем не будет принимать участие в работе этого Совета», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.