Bloomberg: Россия собирается направить свои бомбардировщики в Персидский залив, тогда как ситуация в Украине ухудшается

В статье Индира Лакшманана, Катерины Чурсиной и Джейка Рудницкого под названием «Россия собирается направить свои бомбардировщики в Персидский залив, тогда как ситуация в Украине ухудшается», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что сегодня представители Европейского Союза и США обсудят вопрос о введении дополнительных экономических санкций против России в связи с сообщениями о продвижении танков, артиллерии и войск в восточную Украину.

Представители 28 государств-членов ЕС и США встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить введение новых санкций в отношении либо отдельных лиц, либо российской экономики за вмешательство в ситуацию в Украине, по словам дипломатов, близких к переговорам.

Несмотря на то, что до сих пор не удалось достичь консенсуса, чиновники подготовят варианты для встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Брюсселе 17 ноября, чтобы Евросоюз смог дальше расширить санкции, сообщили дипломаты на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить публично.

«Мы видели колонны российской техники, в первую очередь российских танков, российской артиллерии, российских систем ПВО и российских боевых войск, которые входили в Украину», – генерал ВВС США Филипп Бридлав, один из главных военачальников НАТО, сказал журналистам в Болгарии. «Пока нам сложно говорить о точном количестве. Но мы можем подтвердить, что видели несколько колонн».

Несколько часов спустя, вчера министр обороны России сообщил о том, что его страна отправит самолеты дальней авиации в Мексиканский залив и в восточную часть Тихого океана.

Взаимные обвинения

Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное 5 сентября в Минске, обе стороны конфликта – украинское правительство и пророссийские сепаратисты на востоке страны – обвиняют друг друга в подготовке новых военных атак. С начала конфликта в середине апреля в Украине погибло более 4 тыс. человек. Это самое ужасное геополитическое противостояние между Россией и ее бывшими противниками в холодной войне с тех пор как 25 лет назад упал железный занавес.

Украина, бывшая советская республика, заявляет, что президент России Владимир Путин разжигает беспорядки, чтобы помешать её сближению с ЕС. Путин утверждает, что он поддерживает расширение прав русскоязычного населения в Украине и отрицает, что его страна принимает военное участие в украинском конфликте.

Националистические настроения увеличили популярность российского лидера на родине, когда начался этот конфликт. Стивен Сестанович, бывший политик в Совете национальной безопасности, координатор Госдепартамента США по странам СНГ, сказал, что пока остается неясным, убедят ли санкции Путина в том, что нужно прекратить вмешиваться в ситуацию в Украине.

«Нервные» россияне

«Никто не знает ответа на этот вопрос, но русские действительно начинают задавать его на более повышенных тонах, потому что последствия санкций становятся все более ясными и реальными», – Сестанович, теперь уже профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, сказал вчера на Bloomberg Television.

Вчера на экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по украинскому вопросу постоянный представитель США Саманта Пауэр заявила, что Россия «говорит о мире, но при этом продолжает разжигать войну» в Украине. «То, что нам необходимо делать, это продолжать усиливать давление» на Россию, пока она «не выберет путь деэскалации».

Когда чиновники из ЕС и США встретятся сегодня в Брюсселе, они будут рассматривать варианты усиления экономического давления, по словам дипломатов, близких к переговорам. Вероятнее всего, по их словам, первым шагом будет внесение в черный список украинских сепаратистов и россиян, которые участвовали в выборах 2 ноября в восточных регионах, которые украинское правительство считает незаконными.

Более широкие санкции?

Второй вариант – расширение существующих санкций в отношении финансовой, оборонной и энергетической отраслей российской экономики, что подразумевает запрет на ведение бизнеса с некоторыми другими компаниями, либо еще большие ограничение на участие в этих секторах для ЕС и США, сказали они. Третий вариант, хотя и маловероятный, предполагает, что санкции охватят те сектора российской экономики, которых они еще не коснулись, сообщили чиновники.

Целью любых новых санкций будет оказание давления на повстанцев в Украине и на Россию, чтобы они начали выполнять условия Минского протокола. Кроме того чиновники обсудят вопрос о продлении срока действий санкций ЕС после запланированной даты его истечения в следующем году.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки подтвердила вчера, что США и их европейские союзники «готовы расширить и углубить существующие санкции».

«После каждого нового агрессивного действия России, мы еще больше обостряем наше внимание на вопросе санкций и начинаем активнее его обсуждать», – сказала Псаки.

После того как украинские власти предупредили о том, что конфликт на востоке страны снова на грани открытой войны, министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские военные начнут регулярно проводить воздушное патрулирование вдоль российских границ, вдоль побережья США и над Северным Ледовитым океаном.

Открытое небо

Полковник армии США Стив Уоррен, пресс-секретарь Пентагона, приуменьшил значение российских патрулей, сказав, что суда российского военно-морского флота проводили патрулирование в Мексиканском заливе и раньше. По словам Уоррена, каждая страна имеет право проводить операции в международных водах и в международном воздушном пространстве. «Мы тоже проводим операции в международных водах и в международном воздушном пространстве», – сказал он.

«Самое важное, чтобы страны, которые проводят подобные операции, делали это в соответствии с международными стандартами, не нарушая условий безопасности», – сказал он.

В Москве пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что нет никаких доказательств, подтверждающих сообщения НАТО о том, что Россия направила войска в Украину, как сообщила российская служба новостей «РИА Новости».

Если Россия на самом деле направила свои войска в Украину, «это будет еще одним примером откровенного неуважения норм международного права со стороны России», сказал Уоррен журналистам в Вашингтоне.

Учения в Эстонии

Уоррен сказал сегодня, что в следующем месяце подразделение истребителей ВВС США F-16 будет проводить совместные учения с эстонскими ВВС, чтобы улучшить тактику непосредственной авиационной поддержки.

Поскольку конфликт еще больше ослабил гривну и увеличивает уровень инфляции в стране, Украина повысила учетную ставку на 1,5 процентного пункта до 14 % – это самый высокий уровень с начала 2014 года, говорилось вчера в заявлении НБУ.

Доходность украинских облигаций, номинированных в долларах, со сроком погашения в июле 2017 г. повысилась на 154 базисных пункта до 17,67 % вчера в 19:14 по киевскому времени, в результате чего за последние 8 дней она выросла на 4,28 процентных пункта. Курс гривны, которая в этом месяце упал на 18%, показав одни из самых худших результатов среди мировых валют, остался на прежнем уровне – 15,85 за доллар.

«Инвесторы уходят – теперь они ожидают дальнейшей военной интервенции России и предполагают, что Запад ничего не сделает, чтобы помочь Украине», – Тимоти Эш, главный экономист, специализирующийся на развивающихся рынках, в Standard Bank (STAN) Group Ltd. в Лондоне, написал вчера в электронном письме. Держатели облигаций все больше обеспокоены тем, что война может привести к «коллапсу государства», которое «не сможет оплатить» свои долги, добавил он.

Российский рубль, который за прошлые 3 месяца показал наихудшие результаты среди мировых валют, вырос на 1 %. Его курс составил 46,2208 за доллар в 17:36 вчера по московскому времени.