Симоненко уже знает, когда выведет людей на улицы

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заверяет, что оппозиционные силы будут продолжать блокировать работу ВР, пока не будет решен вопрос относительно НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер коммунистов заявил сегодня в интервью журналистам.

«Блокирование будет продолжаться», - сказал П.Симоненко.

По его словам, это делается с той целью, чтобы представители коалиции поняли, что вступление Украины в НАТО является большой угрозой. При этом, по словам П.СИМОНЕНКО, под крышей парламента эта проблема не может быть решена. «Верховная Рада не является независимым органом и находится сегодня под контролем не только президентского секретариата, а других структур», - сказал он.

При этом, по словам лидера КПУ, все эти вопросы «необходимо решать на площадях и на улицах, то есть призывать граждан, чтобы они были активными участниками решения будущего нашего государства». "У нас уже определены даты, когда мы будем проводить протесты", - прибавил Симоненко.

П.СИМОНЕНКО отметил, что во время консультаций очень часто раздавался тезис о проведении досрочных выборов. «Уже сигналы определенные дает Секретариат Президент о том, что они готовят Президенту подобные решения», - сказал он.

Лидер коммунистов отметил, что досрочные выборы необходимо проводить одновременно с референдумом относительно НАТО, статуса русского языка, и существования института президента.