Двое солдат РФ случайно попали на украинский блокпост, перепутав его с блокпостом боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Вчера на одном из блокпостов близ Донецкого аэропорта был задержан автомобиль, в котором находились двое российских военных, которые приехали воевать на стороне террористов. В частности, одной из задач задержанных было собирать информацию о позывных террористов и передавать ее в центр подготовки боевиков в Донецке. Задержанные случайно попали на украинский блокпост, полагая, что их остановили представители террористов и только потом разглядели украинский флаг. Обоих россиян передано в СБУ", - сказал Лысенко, отметив, что один из задержанных приехал в Украину из Мурманска.