Парламентский комитет ассоциации призвал ЕС назначить представителя по вопросам Донбасса и Крыма

В Комитете считают, что ЕС должен рассмотреть последовательность шагов по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Парламентский комитет Ассоциации Украина-Европейский Союз призывает органы Евросоюза назначить представителя по вопросам оккупированного Крыма и части Донбасса.

Об этом говорится в итоговом заявлении и рекомендациях по итогам Седьмого заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, который 18-19 апреля заседал в Страсбурге.

В частности, Парламентский комитет ассоциации «выражает глубокое разочарование в дальнейшем отсутствии прогресса в выполнении Минских соглашений и в ухудшении ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины».

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Также Парламентский комитет ассоциации осуждает отзыв Российской Федерацией своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

В то же время Парламентский комитет ассоциации «приветствует продление срока действия ограничительных мер, направленных против тех, кто нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Европейский Союз должен задуматься над последовательностью шагов по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных территорий на востоке Украины», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что ЕС «должен поддержать развертывание миротворческой миссии ООН, которая должна размещаться на всей территории Донецкой и Луганской областей, пораженных конфликтом, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы».

«Евросоюз должен сделать амбициозные предложения, касающиеся его собственной роли в урегулировании конфликта, и в частности такие, как назначение специального посланника ЕС по конфликту на востоке Украины и в Крыму», - сказано в заявлении.

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