Порошенко вечером собирает военный кабинет при СНБО

Заседание будет касаться противодействия информационной агрессии Российской Федерации.

В Администрации президента Украины при участии главы государства Петра Порошенко состоится заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как сообщил УНИАН информированный источник, заседание состоится сегодня вечером и будет касаться противодействия информационной агрессии Российской Федерации.

Напомним, вечером 17 апреля в Администрации президента состоялась встреча Порошенко со всем составом правительства.

По сообщениям СМИ, на встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры, кроме тех, что находились с рабочими визитами за рубежом.