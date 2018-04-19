Порошенко вечером собирает военный кабинет при СНБО

15:40, 19 апреля 2018
Политика
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Порошенко собирает военный кабинет / president.gov.ua

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Как сообщил УНИАН информированный источник, заседание состоится сегодня вечером и будет касаться противодействия информационной агрессии Российской Федерации.

Напомним, вечером 17 апреля в Администрации президента состоялась встреча Порошенко со всем составом правительства.

По сообщениям СМИ, на встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры, кроме тех, что находились с рабочими визитами за рубежом.

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Теги: #Порошенко#РНБО