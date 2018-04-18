Порошенко провел закрытую встречу со всем составом правительства - СМИ

Сообщается, что во встрече не приняли участие только Аваков, Данилюк и Омелян, которые находятся с рабочими визитами за рубежом.

Вечером 17 апреля в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко со всем составом правительства.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правительстве и парламенте. Отмечается, что встреча была инициирована самим президентом.

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На встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры.

Во встрече не приняли участие только глава МВД Арсен Аваков, глава Министерства финансов Александр Данилюк и министр инфраструктуры Владимир Омелян, которые находятся с рабочими визитами за рубежом.

Как рассказывают собеседники журналистов, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд.

Как сообщал УНИАН, накануне, 17 апреля, на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг, 19 апреля, будет рассматривать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею I относительно создания в Украине единой поместной православной церкви.