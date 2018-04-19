Нардеп-беглец Онищенко опубликовал запись "разговора Порошенко" о торгах по Злочевскому, в АП назвали ее фейком

Онищенко пообещал опубликовать и другие материалы и заявил, что "дальше будет интереснее".

Депутат-беглец Александр Онищенко опубликовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко. Человек с голосом, похожим на голос Петра Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него.

Запись опубликовал канал NewsOne в эфире программы "Украинский формат".

В чем суть:

На пленках запись разговора с якобы Порошенко о закрытии дела против экс-министра экологии Николая Злочевского. Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. В конце 2014 года он выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого. 10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.

Разговор начинается с вопросов якобы Порошенко об отдыхе Онищенко. Далее "президент" заинтересовался вопросом "Юли" (фамилиия не указана). Он спросил: "Как там Юля?". Онищенко сказал, что она отдыхает.

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"Она продолжает "мутить" против меня. Мне здесь информацию приносят", - говорит человек с голосом Порошенко.

Онищенко ответил, что не думает, но предложил устроить им встречу.

После этого разговор переключился на бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Он занимается газодобывающим бизнесом и имеет значительное влияние на рынок голубого топлива в Украине.

"В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко – ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое-какие предложения".

"Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально", – говорит "Онищенко".

Злочевский, как говорит якобы Онищенко, выкупил "перспективную" компанию польского бизнесмена по фамилии Кульчик, который умер. Компания добывает 20 миллионов кубических метров газа. Он также выкупил компанию по гидроразрыву (процедура для нефтяных и газовых месторождений).

Злочевский хочет подписать договоры с "Нафтогазом" и другими компаниями и делить прибыль пополам. Экс-министр хочет зайти в Украину со своей западной компанией как инвестор, чтобы платить рентный платеж за бизнес лишь в 2%.

Злочевский также предлагает "Порошенко" свернуть все его долги, оформлять на его компанию все газовые активы, а главное - "делить экономику 50/50".

"Да, Коля - хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы", - говорит якобы президент.

Онищенко уверяет человека с голосом, похожим на президентский, что США не будут вмешиваться в дело, ведь в бизнесе Злочевского весомое участие играет сын сенатора Джо Байдена.

Затем якобы Порошенко, говорит, что за неделю ответит по помощи Злочевскому, когда решит вопрос с "Юлей", которая еще не приехала с отдыха.

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Как пояснил Александр Онищенко "Украинской правде", он решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

"И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать" – отметил он. По его словам, дальше будет интереснее: "Это ягодки".

Комментарий Администрации президента:

У Порошенко уже прокомментировали обнародование записи. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком обнародованы накануне народным депутатом Украины Александром Онищенко записи разговора с якобы главой государства Петром Порошенко об экс-министре экологии и природных ресурсов Николаем Злочевском.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Цеголко сказал сегодня журналистам.

«Позиция известна - фейки не требуют комментариев», - отметил он, отвечая на вопрос относительно обнародованных записей.

История вопроса:

1 декабря 2016 года Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Украины Порошенко. Депутат утверждал, что в течение года записывал свои беседы с главой государства на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в скупке за наличные голосов в Верховной Раде, которая проходила через него и нескольких других депутатов.

Впоследствии, 6 декабря, была обнародована аудиозапись разговора Онищенко якобы с народным депутатом Олесем Довгим. На ней собеседники обсуждают схему освобождения от уголовной ответственности Онищенко. Довгий подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом. Однако, по его словам, он просто убеждал Онищенко сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенный бюджету страны ущерб.

9 февраля Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей разговоров якобы украинских высокопоставленных чиновников. Он утверждал, что в записях звучит голос бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Запись опубликована в издании "Страна". Как заявлял Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом.

19 марта 2018 года Онищенко заявил, что у него есть по крайней мере одна запись разговора, во время которого президент Украины Петр Порошенко якобы угрожал ему уголовными делами, “если кое-кто не будет голосовать за его законы”.