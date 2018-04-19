Порошенко обратился к депутатам: собственная церковь – атрибут независимого государства

Константинопольская церковь и в дальнейшем будет для Украины церковью-матерью, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Порошенко сделал во время заседания парламента. Президент назвал собственную церковь необходимым атрибутом независимого государства.

«Константинопольская церковь для нас была, есть и будет церковью-матерью, к которой мы, ее чада, обращаемся за помощью в преодолении разделения, а его святейшество Варфоломей, единственный, кто способен помочь православным Украины урегулировать канонический статус украинской церкви в структуре мирового православия», - заявил президент.

«Итак, прошу вас, уважаемые народные депутаты, поддержать мое письмо к вселенскому патриарху специальным постановлением парламента», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.