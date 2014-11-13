Британия: Россия остается угрозой всему миру. И она разрастается

Об этом заявил постоянный представитель Соединенного Королевства в ООН Лаялл Грант во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает Еспресо.ТV.

"Россия остается угрозой всему миру, и она все разрастается. С самого начала действия России были направлены на подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил представитель Британии.

"Если Россия не поставляет оружие сепаратистам, то почему она блокирует мониторинг границы?", - поинтересовался Грант.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно вместе с сепаратистами нарушала минские договоренности.

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"Сейчас только два километра границы находятся под наблюдением ОБСЕ. Россия должна выполнять минские договоренности, в том числе и в расширении зоны наблюдения специальной миссии", - подчеркнул Грант.

"Мы осуждаем незаконные выборы сепаратистов 2 ноября, они подрывают минский протокол. Вместо того чтобы осудить, Россия заявила, что "уважает" волю жителей Донбасса", - добавил он.

Кроме того, представитель Британии вспомнил о ситуации в Крыму, где продолжается запугивание крымских татар и тех, кто отказался принять российское гражданство.

"Мы вновь призываем Россию вывести войска с украинской территории так, как она обязалась в сентябре, и использовать свое влияние для бессрочного прекращения огня сепаратистами", - подчеркнул Грант.