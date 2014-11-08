Ни одна страна, включая Россию, не признала псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" - Климкин

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, передает Еспресо.TV.

"Мы получили то, что ожидали, в том смысле, что абсолютно никто, ни одна страна, включая Россию, ни юридически, ни политически, и это подтверждает сегодняшнее заявление (помощника президента РФ Юрия Ушакова, - Ред.) эти выборы не признала", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что последнее заявление российской стороны "ставит определенную точку как минимум над одним "і".

"Остальное мы поставим в ближайшее время", - подчеркнул он.

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Министр отметил, что Евросоюз и его страны-члены четко заявили, что события 2 ноября на Донбассе, являются нарушением Минских договоренностей, которые направлены на выполнение мирного плана президента Украины.

"Для них - это вопрос, который необходимо решить сейчас, и они прекрасно понимают, что это путь вникуда, в том смысле, что если мы это не остановим, и не будем работать в логике в первую очередь прекращения огня, освобождения заложников, установления контроля над границей, осуществления реальных политических шагов и за всем этим будет наблюдать ОБСЕ, то тогда мы движемся в направлении замороженного конфликта ", - сказал Климкин.

Именно в этом контексте, по словам главы МИД Украины, ЕС понимает, что сегодня необходимо действовать, но каким образом - дискуссии внутри ЕС продолжаются.

Отметим, что глава департамента политики и коммуникаций украинского МИД Алексей Макеев назвал позицию России по псевдовыборам "дипломатической эквилибристикой" и отметил, что российской стороне было бы лучше не только не признавать, но и осудить эти "выборы", как сделали все цивилизованные и демократические страны мира.