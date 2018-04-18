Тимошенко призвала специалистов приобщаться к отработке "реальной" медицинской реформы

Юлия Тимошенко убеждена, что настоящая медицинская реформа должна базироваться на правильно построенной страховой медицине.

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает представителей медицинской отрасли и специалистов из других отраслей приобщаться к отработке пошаговой «дорожной карты» для воплощения новой медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время общения с врачами медицинских учреждений Киева и Киевской области.

По убеждению Тимошенко, проблемные вопросы медицинской реформы, которую олицетворяет правительство, необходимо решать сейчас. В этой связи политик предложила врачам и специалистам различных отраслей приобщаться к разработке «дорожной карты» с целью осуществления «реальной медицинской реформы» в Украине. «Мне кажется, что сейчас еще есть год до перезагрузки власти в Украине. Год - это немало для того, чтобы можно было объединить усилия профессиональных врачей, руководителей медицинских учреждений - тех, кто готов участвовать в этом - финансистов, экономистов - для того, чтобы разработать («дорожную карту»)», - сказала Тимошенко и добавила, что надо создать команду, чтобы наработать эту «дорожную карту».

Как отметила Тимошенко, через единение оппозиционных фракций и гражданского общества необходимо «попробовать хотя бы снять за этот год то, что является очень проблематичным».

«Я хотела призвать вас к совместной работе и общей подготовки первоочередных, неотложных вещей, которые сейчас надо делать, и второе - это полностью отработать всю систему правильной реформы, базируясь на мировом опыте, основываясь на вашем опыте для того, чтобы потом опять не терять годы, чтобы не делать ошибки и не разрушать систему охраны здоровья, и самое главное - не разрушать здоровье людей», - сказала Тимошенко.

«Я считаю, что настоящая реформа должна базироваться на той основе, на которой базируется во всем мире: правильно построенная страховая медицина, правильно оценена услуга - это важно, и правильная система контроля, и при этом, совершенно точно - сохранить пациенту право выбора, сохранить индивидуальность подхода к лечению всех членов семьи», - добавила лидер «Батькивщины».

По ее словам, необходимо думать о «правильную систему налогов» и «ставить вопрос о медицинском страховании так, как во всем мире».

«Государственные средства должны пойти на неотложную ургентную медицинскую помощь и на страховки для тех, кто не может их приобрести самостоятельно», - добавила она.

«И я хотела бы, чтобы мы это сделали вовремя, чтобы мы - когда будет возможность, наша с вами совместная, шаг за шагом двигаться быстро и правильно, чтобы мы имели эту дорожную карту, стратегию», - отметила Тимошенко.

«Я считаю, что должно быть две вещи. Первое - это «дорожная карта», практически это план-график работы, что мы делаем первое, второе, третье, и под это законопроект и проекты постановлений правительства, которые нужно сразу принять: или меняют частично то, что существует, или которые задают совершенно новые тренды», - сказала Тимошенко.

Вместе с тем, она пояснила, как будет осуществляться соответствующая работа.

"Мы создадим группу менеджеров, потому что кто-то должен работать на постоянной основе, которые имеют тот талант, чтобы обобщить всю практику и все предложения, и наработать правильные документы", - рассказала Тимошенко.

В связи с этим она сказала, что "у нас будет группа законодателей, которые будут писать документы, но с вами полностью согласовывать то, что должно потом работать". "И вас мы пригласим в качестве экспертов для того, чтобы проговорить концепции, а затем, чтобы вы проверили, как эти концепции положили на ноты - собственно на законы, и на проекты решений правительства", - добавила Тимошенко.