В Черкассах установили интерактивный памятный знак Небесной сотне и героям АТО

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак выполнен в виде металлической конструкции матового черного цвета со встроенным жидкокристаллическим экраном. Вес памятного знака - более 200 кг, экран защищает бронированное антивандальное стекло.

На экране круглосуточно проецируются фотографии, имена и информация о героях Небесной Сотни и воинах АТО, которые погибли, защищая Украину. Изготовление и установку знака организовали активисты гражданского движения "За процветание Черкащины".

Читайте такжеВ Киеве открыли первый памятник "Небесной сотне" (фоторепортаж)По словам инициаторов установки интерактивного памятного знака, это достойная замена народного памятника Небесной Сотне - самодельной доске с фотографиями погибших на Площади героев, которую установили активисты в феврале на Соборной площади Черкасс. Она стала местом скорби и памяти, сюда люди каждый день приносят цветы. Но со временем из-за атмосферного влияния эта доска стала разрушаться.