Добкин ушел от прямого ответа на вопрос об оккупации Крыма: при Януковиче ездил туда без проблем

Политик рассказал, как в свое время бывал в Крыму каждый год.

Народный депутат и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин на допросе в суде по делу госизмены Януковича заявил, что считает Крым территорией Украины, но добавил, что во времена Януковича имел возможность бывать там каждый год, а сейчас такой возможности нет.

Такое заявление политик сделал, когда прокурор задал вопрос - признает ли он, что Крым на сегодняшний день оккупирован вооруженными силами Российской Федерации.

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«Я признаю Крым территорией Украины, с самого первого дня, когда, как гражданин Украины, перестал иметь возможность туда приезжать. Но я хочу сказать уважаемому суду, что пока президентом был Янукович, я в Крым ездил каждый год. Как только и.о. президента стал Турчинов, а потом президентом стал Порошенко, я возможность ездить в Крым потерял, как и многие мои соотечественники», - указал Добкин.

Напомним, Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело об обвинении экс-президента Виктора Януковича в совершении государственной измены, проводит допрос свидетеля защиты – бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, народного депутата Украины Михаила Добкина.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины. 29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.