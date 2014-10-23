Калетник, Поплавский и Литвин вошли в топ-10 самых одиозных мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, список кандидатов-коррупционеров представили координатор движения “Честно” Инна Борзило и представитель Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк.

В частности, в список попали такие известные политики, как бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий, одиозный владелец автозаправок WOG Игорь Еремеев, скандально известный коммунист и экс-председатель Таможенной службы Украины Игорь Калетник, народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов, бизнесмен Сергей Клюев и экс-министр обороны Александр Кузьмук.

Также в список попали ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, бывший министр транспорта Николай Рудьковский, экс-спикер ВР Владимир Литвин, и экс-«регионал» Антон Яценко.

Активисты отметили, что эти одиозные мажоритарщики вновь пытаются попасть в Верховную Раду, баллотируясь на округах в небольших городах и поселках, где живут люди, имеющие ограниченный доступ к Интернету, и таким образом правду о кандидатах избиратели узнают или из партийной прессы, или от агитаторов.

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В частности, активисты привели пример 102-го округа в Кировоградской области, где многие люди путают Олеся Довгого с Олесем Донием. По данным организаторов акции, больше всего кандидатов, которые подозреваются в коррупции, баллотируется в Харьковской области - 9 человек и в Одесской области — 8 человек. Активисты связывают это с ощутимым влиянием чиновников режима Януковича, а сами области считаются «электоральным ядром Партии регионов».

По шесть одиозных кандидатов баллотируется в Запорожской и Киевской областях, пятеро — в округах на Донбассе.

Также активисты отметили, что наиболее узнаваемые фамилии коррупционеров-мажоритарщиков, которых удалось идентифицировать активистам, были поддержаны партией «Блок Петра Порошенко» — 5 кандидатов, и партией “Всеукраинское объединение “Батькивщина” - 5 кандидатов.

Таким образом активисты хотят привлечь внимание общественности, чтобы избиратели более внимательно изучали биографии кандидатов в народные депутаты и не способствовали тому, чтобы коррупционеры вернулись во власть.