ОБСЕ зафиксировала еще 43 военных грузовика без опознавательных знаков в Донецке

Специальная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала перемещение еще 43 военных грузовиков в Донецке без опознавательных знаков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ во вторник.

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"В 7.45 11 ноября в трех километрах к востоку от центра Донецка специальная мониторинговая миссия наблюдала за конвоем в составе 43 зеленых военных грузовиков без опознавательных знаков, с брезентовыми покрытиями, которые двигались в направлении центра города", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечено, что 5 грузовиков на буксире везли гаубицы калибром 120 мм. Также еще 5 грузовиков везли на буксире частично покрытые реактивные системы залпового огня.