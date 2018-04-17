Рабинович: Голосуйте за тех, кто не устраивал пожаров в собственном доме

Украина нуждается в смене политической элиты, ведь нынешние политики уже не раз доказывали, что они не могут управлять страной, а способны лишь вгонять в бедность собственный народ и «пилить» бюджет. Поэтому на следующих выборах голосовать надо за тех, кто «не устраивал пожаров в собственном доме», призвал народный депутат и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

«Каждый политик, который был у власти в Украине, говорит, что он – честный и приложил максимум усилий для улучшения положения дел в стране. Они все были по пять раз министрами и дважды премьерами. И каждый говорит, мол, я не крал, у меня все было замечательно. Но в результате оказалось, что все разворовано – и государство лежит в руинах, а люди бедны, убегают из страны. Очевидно, что нужно менять старое, проворовавшееся поколение политиков на новых, которые не устраивали пожаров в собственном доме», – уверен парламентарий.

Он заявил, что можно голосовать за певцов, комиков, артистов и боксеров, футболистов, но не следует голосовать просто за «хорошего человека», стоит сперва ознакомиться с предвыборной программой депутата.

«Украинцам следует сделать свой выбор в пользу не просто хорошего человека, а ознакомиться с его предвыборной программой, и помнить, что нам нужно возрождать экономику, а также подумать, сможет ли он ее воплотить. Надо понимать, что этот хороший человек будет вынужден строить страну после выжженного поля, заниматься экономикой, а не только петь или танцевать. Я не был ни в «Регионах», ни в «Наших Украинах», ни в «ЗаЕДУ» или «против еды», поэтому склонен считать себя молодым политиком», – подчеркнул народный депутат.

Лидер партии «За життя» отметил, что пришел в политику, когда понял, что Украину надо спасать, – и его политическая сила знает, как это сделать.

«Я новый человек в политике, который никогда не стремился в этот водоворот циников. Но я сделал этот шаг, когда понял, что «у руля» страны стоят непрофессионалы, что надо спасать страну, что у людей желание не когда-то там, а сейчас жить в процветающей и богатой стране, с динамичным развитием, куда хочется приезжать и куда хочется вкладывать деньги, а не убегать отсюда. Мы можем изменить ситуацию – и я, и партия «За життя» знаем, как это сделать! Дать налоговые каникулы бизнесу, избавить его от давления, развивать «хай-тек», банковское дело, вернуть уехавших, дать работу молодежи, дать достойное содержание пенсионерам, стать мостом между западом и востоком Украины, построить «Швейцарию Восточной Европы» – и на запуск всего этого надо буквально год-два, а затем уже – подъем и прогресс!» – заключил Вадим Рабинович.