Ющенко улетел в Казахстан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Республику Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках двухдневного официального визита состоятся встречи Президента Украины с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, а также с премьер-министром Каримом МАСИМОВЫМ и председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Асланом МУСИНЫМ.

В ходе встреч планируется обсуждение широкого круга актуальных вопросов украинско-казахского сотрудничества в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, научно-технической и других сферах.

Отдельное внимание планируется уделить реализации Плана действий Украина-Казахстан на 2007-2008 годы.

В ходе визита Президент Украины официально откроет Год Украины в Республике Казахстан, мероприятия которого будут проведены в текущем году - после завершения Года Республики Казахстан в Украине, начало которому было положено 2 февраля прошлого года в ходе официального визита в Украину Президента Казахстана.

Президенты Украины и Казахстана по итогам переговоров планируют принять Совместное заявление.

Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан; соглашения между Запорожской городской администрацией и Акиматом города Уральск Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, Президент Украины совместно с Президентом Казахстана в рамках визита планируют принять участие в украинско-казахском бизнес-форуме.

Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями украинской общины в Казахстане.

После этого Президент Украины 6 марта отбудет с официальным визитом в Республику Таджикистан.

Главу Украинского государства во время визита сопровождают 6 министров: министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО и заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Также Президента сопровождает председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ, Запорожский городской председатель Евгений КАРТАШОВ, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергей БОНДАРЧУК.