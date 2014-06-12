МИД ожидает решение о начале второй стадии либерализации виз с ЕС 23 июня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.

”Мы завершили первую фазу диалога о безвизовом режиме и 27 мая Европейская комиссия рекомендовала переход ко второй фазе. Ожидаем, что официально это решение будет принято на заседании Совета ЕС 23 июня”, - сказал Дещица

Как сообщал УНИАН, 23 мая еврокомиссар Сесилия Малстром предложила Еврокомиссии перейти ко второй - последней фазы Плана действий по визовой либерализации, после завершения которого граждане Украины смогут ездить в страны ЕС без виз.

27 мая в Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Еврокомиссия приняла решение о переходе Украины на второй фазы либерализации визового режима с Евросоюзом.

Как отмечалось в сообщении, Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина создала все необходимые законодательные, политические и институциональные рамки и достигла соответствия требованиям первой фазы визового диалога. А потому можно начинать вторую фазу, в рамках которой Европейская комиссия будет проверять выполнение всех этих правил.

Сегодня, 12 июня, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински отметил, что в ЕС еще не приняли окончательного решения о переходе Украины к второй фазы визовой либерализации.

“Есть позитивное отношение по переходу ко второй фазе, но окончательное решение еще не принято. Я думаю, что оно должно быть принято уже сейчас. Если это действительно будет сделано, то у нас есть хорошие перспективы, чтобы полностью перейти на безвизовый режим до конца этого года”, - сказал Томбински.