Третья мировая: когда и кому готовиться к большой войне (видео)

Как будут развиваться дальнейшие действия, пока не может спрогнозировать никто. Но факт является фактом: Россия и НАТО готовятся к большой войне. Вопрос в том: когда она начнется и готова ли Украина к резким событиям?

Известная провидица Ванга предсказывала Третью мировую, и вот, после 22-х лет как она умерла, мы видим приближение этого.

Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Ванга говорила: «Когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала».

По всей планете начинают говорить о великом противостоянии народов. Хроники новостей шокируют кадрами, целые города умирают от химического оружия. В страшном ожидании от лидеров США и России замирает весь мир.

Все это всего за 2 тысячи километров от Украины, которая и без того озабочена военными действиями. Казалось бы, вот-вот начнется настоящая борьба не на жизнь, а на смерть. Могущественные страны начали меряться тем, чем принято в таких кругах - военной мощью. И не стесняться прямыми угрозами, хотя и через соцсети, вот-вот нанести удар землей, водой или воздухом.

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В страшном ожидании от действий двух замерли все. И вдруг воцарится тишина, ни слова про ракеты, взрывы и неизбежные смерти.

И когда весь мир в напряжении ждет, что будет дальше, серьезные выстрелы прозвучат в Украине. В Донецкой области после относительной тишины и хоть какого-то спокойствия снова разгорится огонь.

Неужели прорицательница Ванга была в очередной раз права: после ее смерти планета Земля в очередной раз слышит, видит, чувствует, что такое мировая война. А главное - что ждать обычным украинцам от, казалось бы, далеких от нас военных действий?

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Смотрите и о том, как Россия признала, что была на Донбассе и как хочет его использовать во время возможных военных действий.

Как будут развиваться дальнейшие действия, пока не может спрогнозировать никто. Но факт является фактом: Россия и НАТО готовятся к большой войне. Вопрос в том: когда она начнется. И готова ли Украина к резким событиям? Самое страшное для нас, что именно наша страна и соседняя Беларусь могут стать центральной ареной битвы за новый мировой порядок. И вряд ли натовцы будут на ней в первых рядах. Главная наша надежда на то, что здравый смысл, санкции и переговоры сумеют остановить все это за шаг к самому страшному.

Самое глупое во всем этом то, что пока первые политики великих держав испытывают свое оружие, разговаривают силой, а не дипломатией и не могут найти общий язык, даже там в Сирии, страдают ни в чем не повинные люди. А заложниками таких ловких политиков становятся их народы, которые ничего не могут поделать против избранных ими же.