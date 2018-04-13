Операция Объединенных сил стартует на Донбассе 30 апреля - Порошенко

Об этом президент сообщил в эфире украинских телеканалов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.

Об этом Порошенко сообщил в эфире украинских телеканалов.

«Не через месяц, оно (операция - УНИАН) должно измениться 30 апреля», - заявил он, отвечая на вопрос, когда АТО должна быть изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе.

«Проблема не в преимуществах, я думаю, что это кардинально меняет организацию управления военной структурой. АТО находится под руководством Службы безопасности Украины. Взаимодействие между СБУ и подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Нацгвардии абсолютно иное, чем предусмотрено в законе о реинтеграции Донбасса. Руководство операцией переходит к ВСУ, и в Вооруженных сил появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию», - отметил президент.

По словам Порошенко, в подчинение ВСУ переходят части и подразделения Нацгвардии, СБУ, пограничников, Нацполиции.

«Это сделает действия украинских военных гораздо более эффективными не только в отражении вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершено в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.