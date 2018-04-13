Порошенко: Более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины отмечает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может обойтись в несколько миллиардов долларов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил в эфире украинских телеканалов.

«Полтора-два года тому назад все слушать не хотели о миротворцах. Во-первых - они говорили, что это очень дорого, это несколько миллиардов долларов, во-вторых - никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир, как ключевой элемент Минских договоренностей и вернуть захваченные россиянами земли под украинский суверенитет», - отметил он.

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При этом, по словам президента Украины, на сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в составе миротворческой операции.

«Начиная с Канады, стран «Большой семерки» и заканчивая странами ЕС, которые не являются членами НАТО - Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие», - рассказал Порошенко.

«На сегодняшний день создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя и ты не можешь уважаемый или неуважаемый Путин, а чего же ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и гражданских и на тебе лично лежит ответственность по развертыванию войны и агрессии против нашего государства», - заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что мандат миротворцев должен охватывать всю территорию оккупированного Донбасса.

«Миротворцы - они ведь не «кисейные барышни», когда они предлагали применить миротворцев как эскорт для наблюдателей ОБСЕ», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что конфигурация миротворческих сил ООН, размещение которых на всей территории Донбасса украинские власти хотят осуществить с помощью международного сообщества, не определена ни в одном из ее компонентов.

Решение о развертывании миротворческой миссии должен принять Совет безопасности ООН.

Ранее о готовности направить своих миротворцев на Донбасс заявили Финляндия, Швеция, Португалия, Беларусь. Однако в МИД Украины выступили против участия Беларуси как страны-члена ОДКБ в том случае, если в этой миссии не будет стран - членов НАТО.

Соединенные Штаты Америки в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев на украинско-российской границу.