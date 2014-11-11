У боевиков появился ЗРПК "Панцирь", они переходят на «казарменный режим» - Тымчук

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в ряде населенных пунктов Луганской области, подконтрольных террористам (н.п.Луганск, Краснодон), личный состав бандформирований переведен на «казарменный режим».

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