У боевиков появился ЗРПК "Панцирь", они переходят на «казарменный режим» - Тымчук
11:44, 11 ноября 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в ряде населенных пунктов Луганской области, подконтрольных террористам (н.п.Луганск, Краснодон), личный состав бандформирований переведен на «казарменный режим».
REUTERS
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Аргументация – готовность к проведению активных действий против украинских войск.
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Также, по словам Тымчука, подтверждено появление в распоряжении российско-террористических войск новейшего российского ЗРПК «Панцирь С-1» в районе н.п.Новоазовск. В составе расчета ЗРПК – кадровые военнослужащие РФ.
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