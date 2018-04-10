В Украине в тюрьмах находятся 23 российских солдата и офицера, воевавших на Донбассе - Порошенко

Президент Украины отметил, что с первой минуты агрессии против Украины Россия категорически отрицает, что ее вооруженные силы принимают участие в боях на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в украинских тюрьмах содержатся 23 российских солдата и офицера, воевавших на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«С первой минуты агрессии Россия категорически отказывается от того, что вооруженные силы РФ принимают участие в агрессии против государства Украина, задействованы в химической атаке в Сирии, участвовали или тем или иным способом связаны с отравлением в Солсбери и в других вещах. Этот лозунг «их там нет» больше не проходит нигде в мире, потому что этому никто не верит», - заявил он.

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«23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах - это также называется «их там нет», это доказательства присутствия РФ (на территории Украины - УНИАН)», - добавил президент.

Порошенко заявил, что ожидает от РФ «более цивилизованной реакции», признания обвинений, вывода войск с оккупированной территории Украины, полной имплементации Минских соглашений и поддержки инициативы по развертыванию миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.