Украина в ближайшее время введет санкции против российских олигархов - Порошенко

Ранее санкции против ряда российских олигархов и компаний ввел Минфин США.

В ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов, которые будут гармонизированы с новыми антироссийскими санкциями Минфина США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

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«Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - заявил он.

«Безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска и другие (российские - УНИАН) олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в (временно оккупированном Россией - УНИАН) Крыму, в том числе и по поставкам оружия вооруженным силам РФ. Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай П атрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Русские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 млрд долл.