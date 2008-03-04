Нафтогаз готов говорить с Газпромом

"Нафтогаз Украины" постарается возобновить переговоры с ОАО "Газпром" по поставкам газа Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

"Нафтогаз" будет делать все возможное для возвращения переговорного процесса в нормальное русло", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ вечером 4 марта заявил, что если украинская сторона не вернется за стол переговоров завтра, то "Газпром" не исключает еще одного сокращения поставок газа в Украину.