ЦИК признала избранными уже 168 мажоритарщиков
Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 168 мажоритарщиков.
Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания, на основании протоколов ОИК об итогах голосования, комиссия признала избранными народными депутатами еще 7 мажоритарщиков.
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В частности, в Волынской области в ОИО номер 22 выдвинутого "Народным фронтом" Игоря Лапина, в Житомирской области в ОВИ номер 65 - самовыдвиженца Владимира Литвина, в ОИО номер 67 - самовыдвиженца Виктора Розвадовского; в Луганской области в ОИО номер 106 - выдвинутого "Оппозиционным блоком" Евгения Бакулина; во Львовской области в ОИО номер 120 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Ярослава Дубневича; в Харьковской области - самовыдвиженца Валерия Писаренко; в Киеве в ОИО номер 217 - самовыдвиженца Андрея Белецкого, а в ОИО номер 223 - выдвинутого "Свободой" Юрия Левченко.
Таким образом, по состоянию на сегодня ЦИК признала избранными 168 мажоритарщиков со 198.