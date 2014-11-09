ЦИК признала избранными уже 168 мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания, на основании протоколов ОИК об итогах голосования, комиссия признала избранными народными депутатами еще 7 мажоритарщиков.

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В частности, в Волынской области в ОИО номер 22 выдвинутого "Народным фронтом" Игоря Лапина, в Житомирской области в ОВИ номер 65 - самовыдвиженца Владимира Литвина, в ОИО номер 67 - самовыдвиженца Виктора Розвадовского; в Луганской области в ОИО номер 106 - выдвинутого "Оппозиционным блоком" Евгения Бакулина; во Львовской области в ОИО номер 120 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Ярослава Дубневича; в Харьковской области - самовыдвиженца Валерия Писаренко; в Киеве в ОИО номер 217 - самовыдвиженца Андрея Белецкого, а в ОИО номер 223 - выдвинутого "Свободой" Юрия Левченко.

Таким образом, по состоянию на сегодня ЦИК признала избранными 168 мажоритарщиков со 198.