«Воля» требует от Соболева отказаться от депутатского мандата

Об этом заявил сегодня на съезде партии народный депутат седьмого созыва и победитель нынешних выборов по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области, член совета партии «Воля» Юрий Деревянко.

Он отметил, что сегодня на съезде было фактически утеряно троих депутатов, которые съезд выдвинул от партии «Воля» в списке партии «Самопомич».

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По его словам, сегодняшнее их заявление о выходе из партии на съезде свидетельствует о том, что «политическая партия «Воля» была им нужна только для того, чтобы попасть в парламент».

Деревянко подчеркнул, что «ничего страшного не произошло», но при этом отметил, что «не обязательно было кого-то обливать грязью, обливать грязью партию, если чья-то позиция жизненно изменилась за какой-то этап времени, за какой-то промежуток времени, или если есть желание развивать какую-то другую политическую партию».

В то же время он подчеркнул, что в таком случае не нужно было никому «портить персональный имидж, репутацию» (речь идет об обвинениях Соболева на адрес Деревянка в якобы его участии в темных сделках - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня Соболев заявил на съезде о выходе из этой политической силы. Вместе с ним покинула съезд и кандидат в народные депутаты Войцицкая. Она заявила о выходе из партии Костенко.

Недавно Соболев обвинил Деревянко в мошенничестве. "Это очень талантливый мошенник, за которым стоит огромная группировка по выкачиванию денег налогоплательщиков", - заявил он.

В свою очередь Деревянко не исключил, что обратится в суд для защиты чести и достоинства в связи с обвинениями Соболева, который баллотировался на выборах по списку партии “Самопомич”, а является членом совета партии “Воля”.