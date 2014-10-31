Соболев заявил, что Садового соблазняли должностью премьер-министра

Лидеру партии "Самопомич" Андрею Садовому предлагали пост премьер-министра в новом правительстве, но он решил остаться на должности городского председателя Львова.

Об этом заявил председатель Люстрационного комитета Егор Соболев.

"Я знаю, что соблазняли должностью премьер-министра Андрея Садового. Андрей сказал, что "я мэр Львова, я им избран, я буду дальше работать", - заявил он.

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Соболев также отметил, что переговоры о формировании коалиции должны проводить депутаты в парламенте.

"Позиция "Самопомочи" уже известна: давайте договоримся о действиях, а потом подберем министров, всех должностных лиц, которые будут эти действия лучше всего выполнять", - сообщил он.