Соболев заявил, что Садового соблазняли должностью премьер-министра
Председатель Люстрационного комитета говорит, что Садовому предлагали стать премьером в новом правительстве.
Лидеру партии "Самопомич" Андрею Садовому предлагали пост премьер-министра в новом правительстве, но он решил остаться на должности городского председателя Львова.
Об этом заявил председатель Люстрационного комитета Егор Соболев.
"Я знаю, что соблазняли должностью премьер-министра Андрея Садового. Андрей сказал, что "я мэр Львова, я им избран, я буду дальше работать", - заявил он.
Читайте такжеСадовой назвал цену избирательной кампании для "Самопомочи"
Соболев также отметил, что переговоры о формировании коалиции должны проводить депутаты в парламенте.
"Позиция "Самопомочи" уже известна: давайте договоримся о действиях, а потом подберем министров, всех должностных лиц, которые будут эти действия лучше всего выполнять", - сообщил он.