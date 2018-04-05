У Порошенко отказались назвать фамилии российских дипломатов, выдворенных из Украины

В Администрации президента сослались на закон о защите персональных данных и отметили, что "не представляется возможным предоставить перечень фамилий".

В Администрации президента Украины отказались назвать фамилии 13 российских дипломатов, которых выдворили с Украины из-за возможной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Громадське". В Администрации президента сослались на закон о защите персональных данных и отметили, что «не представляется возможным предоставить перечень фамилий и должностей дипломатов, которые подлежат выдворению».

Ранее стало известно, что в конце марта Украина выслала 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала такое же количество украинских дипломатов.

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Сергей Скрипаль является бывшим офицером российской военной разведки, которого судили в России за шпионаж. Его вместе с дочерью Юлией обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом из серии «Новичок», которое разработали в России (СССР).

Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Затем к высылке дипломатов или отзыве из России послов обратились более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. В связи с «делом Скрипаля» выслали более 150 российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.