Поставки "Джавелинов" Украине знаменуют новый этап взаимодействия с США - Полторак

Министр обороны сообщил о начале отбора персонала и определении безопасных мест хранения противотанковых ракетных комплексов в Украине.

Решение США о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним знаменует новый этап взаимодействия с этой страной. Об этом сказал министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.

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Глава украинского оборонного ведомства заявил в интервью Reuters,

что решение об одобрении поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin открывает двери для более тесного военного взаимодействия в условиях российской агрессии.

"К сожалению, вопрос о предоставлении летального вооружение находилось на стадии рассмотрения в течение долгого периода времени", - сказал Полторак.

"У нас есть все возможности взаимодействовать с Соединенными Штатами и усилить наше взаимодействие, в том числе в секторе обороны", - сказал министр.

Издание отмечает, что решение о предоставлении летального вооружения является чувствительным. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Украине оружия еще больше дестабилизируют ситуацию.

Полторак сказал, что противотанковые ракетные комплексы помогут украинским войскам отвечать на атаки, за координацию которых ответственность несет Россия.

Он сказал, что политика России остается агрессивной.

"Ее политика была агрессивной и остается таковой. Именно поэтому решение Соединенных Штатов о поставках летального вооружение важно для нас", - заявил Полторак.

"Путин главным образом использует Донбасс не только как тренировочный полигон для подготовки военнослужащих с целью развертывания в других горячих точках, в том числе в Сирии, и не только для испытания нового вооружения, но он также использует его, чтобы исключить быстрое развитие Украины", - заявил Полторак.

Издание отмечает, что пока не ясно, когда первые поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin придут в Украину, но, как сказал Полторак, подготовка уже осуществляется путем отбора персонала и определения мест безопасного хранения для ожидаемой доставки в этом году.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

Сегодня, 2 марта, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.