Силы АТО обстреляли 32 раза, ранены 22 силовика - АТЦ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил представитель Антитеррористического центра Владислав Селезнев, передает Еспресо.TV.

"На эту минуту мы имеем 32 обстрелы позиций украинских военнослужащих. У нас 22 раненых. Сейчас все доставлены в медицинские учреждения, с ними работают военные врачи", - сказал Селезнев.

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Ранее сообщалось, что боевики трижды обстреляли позиции сил АТО в районе 31 блокпоста.

Как известно, в последнее время обстановка на Донбассе остается крайне напряженной. Активные боевые действия ведутся в Донецке, Горловке, Авдеевке и других населенных пунктах области.