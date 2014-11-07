Силы АТО обстреляли 32 раза, ранены 22 силовика - АТЦ
23:40, 07 ноября 2014Общество
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По состоянию на вечер пятницы в зоне АТО ранения получили 22 силовики
Силы АТО обстреляли 32 раза, ранены 22 силовика / facebook.com/andriy.tsaplienko
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил представитель Антитеррористического центра Владислав Селезнев, передает Еспресо.TV.
"На эту минуту мы имеем 32 обстрелы позиций украинских военнослужащих. У нас 22 раненых. Сейчас все доставлены в медицинские учреждения, с ними работают военные врачи", - сказал Селезнев.
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Ранее сообщалось, что боевики трижды обстреляли позиции сил АТО в районе 31 блокпоста.
Как известно, в последнее время обстановка на Донбассе остается крайне напряженной. Активные боевые действия ведутся в Донецке, Горловке, Авдеевке и других населенных пунктах области.
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